В Туркменистане в заключении скончались два высокопоставленных чиновника, состоявших в правительстве экс-президента Ниязова

- Еще два высокопоставленных чиновника, состоявших в правительстве бывшего президента Туркменистана Сапармурада Ниязова скончались в заключении, сообщает туркменская служба радио "Азатлык".

Источникам в Туркменистане стало известно о смерти бывшего председателя государственной корпорации "Туркменнефть" Сапармаммеда Велиева и бывшего главы Министерства Национальной Безопасности Порана Бердыева. Их тела были переданы родственникам для захоронения.

По словам родственников Сапармаммет Велиев, был похоронен полтора месяца назад на кладище "Гара Ахун" в Балканской области.

По информации международной кампании "Покажите их живыми!", Велиев (Валиев) 19 сентября 2005 г. был осужден Верховным Судом Туркменистана и приговорен к 24 годам лишения свободы.

Источники сообщают, о том, что родственникам Велиева не были предоставлены сведения о его местонахождении, возможности для свиданий.

Сапамаммет Велиев один из десятков заключенных, включенных в списки без вести пропавших в туркменских тюрьмах, составленных международной кампанией "Покажите их живыми!". В информации кампании приводятся следующие данные из биографии чиновника:

Валиев Сапармамед Уркудович родился в 1942 г. в Небитдаге. В 1961 г. окончил Небитдагский нефтяной техникум, в 1973 г. – Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (заочно). С 1961 г. работал на различных должностях в Управлении «Лениннефть» производственного объединения «Туркменнефть». В 1979-1995 гг. – главный инженер, начальник Управления «Небитдагнефть». С 1995 г. – первый заместитель председателя концерна «Балканнебитгазсенагат» (реорганизован в государственную корпорацию «Туркменнефть»). С 10 июля 1997 г. – государственный министр – председатель государственной корпорации «Туркменнефть». 12 августа 2005 г. освобожден от должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе, и злоупотребление служебным положением». Президент Ниязов поручил правоохранительным органам завершить расследование в течение 20 дней (Нейтральный Туркменистан, 13.08.2005).

Бывший глава Министерства Национальной Безопасности Поран Бердыев скончался в заключении, его тело было передано родственникам и захоронено неделю назад на кладбище Паравбиби в Балканской области, сообщили 5 октября источники.

В начале 2000-х годов Поран Бердыев занимал ряд высокоставленных постов в руководстве страны, в том числе должность министра внутренних дел и министра национальной безопасности.

Его последней должностью было руководство западной областью страны, Балканского велаята.

​Ранее неоднократно сообщалось о смерти Порана Бердыева в заключении, также были сообщения о его кончине в ссылке. Но, эти данные не были подтверждены.

В августе сообщалось о смерти вывшего главы Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепова, имя которого фигурировало в материалах международной кампании «Покажите их живыми», призывающей к раскрытию информации о судьбе более 100 «особых узников», бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.

Ранее из данного списка без вести пропавших в туркменских тюрьмах бывших высокопоставленных лиц Туркменистана, властями страны были выданы родственникам тела, скончавшихся в заключении, бывшего главы государственной службы "Туркменстандартлары" Байрама Хасанова, бывшего командующего Пограничными войсками Туркменистана генерала Тиркиша Тырмыева, офицера безопасности в отставке Векиля Дурдыева и полковника Аннадурды Аннасахедова.