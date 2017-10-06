Пропавшего в Атырауской области Казаxстана 15-летнего узбекистанца нашли мёртвым

- 15-летний подросток из Узбекистана был найден мертвым в степи в Атырауской области Казаxстана. Предварительно, следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было, передает пресс-служба ДВД региона.

"4 октября в 21:00 подросток был обнаружен в степи. Он опознан родителями, личность установлена, это 15-летний гражданин Узбекистана Асылбек Хамроев. Назначен ряд экспертиз. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам экспертизы еще дополнительно сообщим информацию", - сообщили в полиции.

По информации портала Центр-1, уроженец кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана Хамроев сопровождал мать во время поездки в Казахстан на время ее работы. Женщина трудилась кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана.

В августе женщина была вынуждена съездить в Узбекистан, а сына оставила под присмотром хозяев фермы. 9 сентября она узнала, что сын пропал, и обратилась в полицию.