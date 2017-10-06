РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Пропавшего в Атырауской области Казаxстана 15-летнего узбекистанца нашли мёртвым
CA-NEWS (UZ) - 15-летний подросток из Узбекистана был найден мертвым в степи в Атырауской области Казаxстана. Предварительно, следов насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было, передает пресс-служба ДВД региона.

"4 октября в 21:00 подросток был обнаружен в степи. Он опознан родителями, личность установлена, это 15-летний гражданин Узбекистана Асылбек Хамроев. Назначен ряд экспертиз. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам экспертизы еще дополнительно сообщим информацию", - сообщили в полиции.

По информации портала Центр-1, уроженец кишлака Хорсафед Жондорского района Бухарской области Узбекистана Хамроев сопровождал мать во время поездки в Казахстан на время ее работы. Женщина трудилась кухонной разнорабочей на ферме в селе Бекжал Жылыойского района Атырауской области Казахстана.

В августе женщина была вынуждена съездить в Узбекистан, а сына оставила под присмотром хозяев фермы. 9 сентября она узнала, что сын пропал, и обратилась в полицию.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×