Директор знаменитого итальянского театра Ла Скала приедет в Монголию

- Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Италии Ц.Жамбалдорж 29-го октября в городе Милане встретился с генеральным директором итальянского театра Ла Скала Александром Перейром.

Они обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве Монголии со знаменитым итальянским театром Ла Скала. Посол подтвердил действительность приглашения в Монголию директора А.Перейра и затронул тему о прохождении обучения и практики певцов, танцоров Монголии в данном театре и возможности исполнения арий мировых классических опер лучшими монгольскими оперными певцами.

Генеральный директор А.Перейра, со своей стороны, подтвердил свое намерение посетить Монголию в следующем году и пообещал в дальнейшем расширять сотрудничество.