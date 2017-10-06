Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем рождения
- Таджикистан, общество
- 11:24, 06 октября 2017
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CA-NEWS (TJ) - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента РТ.
Главы государств обсудили круг вопросов двусторонних межгосударственных отношений и перспективы их дальнейшего развития в формате стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями по отдельным аспектам регионального взаимодействия и актуальным вопросам мировой повестки дня
Владимир Путин тепло поздравил Эмомали Рахмона с Днем рождения и передал ему в связи с этим свои добрые пожелания.
Беседа прошла в атмосфере искренности, дружбы и полного взаимопонимания, характерной для всего комплекса таджикско-российских взаимоотношений.
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