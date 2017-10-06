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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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19 граждан Узбекистана, включая трёх детей, погибли в ДТП с автобусом и поездом под Владимиром (видео)

CA-NEWS (UZ) - Около двух десятков граждан Узбекистана пострадали, в том числе несколько детей. Озвучена предварительная версия ЧП.

По данным российскиx СМИ, авария произошла около четырёх утра у станции Покров в Петушинском районе Владимирской области. Автобус выехал на железнодорожный переезд. И в него врезался скорый поезд, он шёл из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Машинист применил экстренное торможение, но остановиться не успел.

В интернете появилось видео происшествия. Скорый поезд буквально смял автобус. Большинство людей в нём погибли или пострадали. В нём по данным МЧС находилось 56 человек. Пятеро в том числе двое детей в реанимационном отделении города Петушки, передаёт ТАСС.

Автобус ехал в Москву из Казахстана, но в нём были граждане Узбекистана, уточнили в пресс-службе губернатора Владимирской области. К ЧП по предварительным данным привела неисправность двигателя автобуса. О том, что он заглох прямо на путях, сообщила пресс-служба Московской железной дороги, а позже подтвердила региональная полиция. Хотя сначала там заявляли, что водитель автобуса выехал на переезд на красный свет. Из-за аварии начались задержки поездов, которые следуют в направлении Москвы через Владимир.

Глава МВД России Владимир Колокольцев направил группу офицеров полиции для расследования ЧП. На место аварии также выехал транспортный прокурор Владимирской области. Идёт проверка. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. В МИДе Казахстана сообщили, что автобус, попавший в ДТП, зарегистрирован в Южно-Казахстанской области, она граничит с Узбекистаном. Личности погибших выясняют.

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