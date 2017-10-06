РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Монголия в рейтинге качества дорог и инфраструктуры заняла 102 место

CA-NEWS (MNG) - Монголии, в рейтинге качество дорог и инфраструктуры, который составил Всемирный экономический форум заняла 102 место.

Всемирный экономический форум составил рейтинг глобальной конкурентоспособности 137 стран за 2017-2018 годы. В нем, вместе с экономическим показателями, оценивается качество дорог и инфраструктуры. Всего в рейтинге представлены 137 стран мира.

Из стран Центральной Азии: Таджикистан на 70- й позиции, Казахстан занял 115 место, Кыргызстан 122 место.

Туркменистан и Узбекистан в рейтинге не представлены.

В десятку стран-лидеров вошли ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия, США. Аутсайдерами стали Мадагаскар, Гаити, Демократическая Республика Конго и Мавритания.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×