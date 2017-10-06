Монголия в рейтинге качества дорог и инфраструктуры заняла 102 место

CA-NEWS (MNG) - Монголии, в рейтинге качество дорог и инфраструктуры, который составил Всемирный экономический форум заняла 102 место.

Всемирный экономический форум составил рейтинг глобальной конкурентоспособности 137 стран за 2017-2018 годы. В нем, вместе с экономическим показателями, оценивается качество дорог и инфраструктуры. Всего в рейтинге представлены 137 стран мира.

Из стран Центральной Азии: Таджикистан на 70- й позиции, Казахстан занял 115 место, Кыргызстан 122 место.

Туркменистан и Узбекистан в рейтинге не представлены.

В десятку стран-лидеров вошли ОАЭ, Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия, США. Аутсайдерами стали Мадагаскар, Гаити, Демократическая Республика Конго и Мавритания.