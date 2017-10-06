Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений

- Президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров, посвященное итогам работы за девять месяцев 2017 года подписал Указы, в соответствии с которыми:

Мырадов Гочмырат Аширмухаммедович назначен заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана;

Базаров Батыр Аганазарович назначен министром финансов и экономики Туркменистана;

Меретлиев Шамырат освобождён от временного исполнения обязанностей председателя Государственного концерна «Türkmenhimiýa»;

Ныязлыев Ныязлы Мырадович назначен председателем Государственного концерна «Türkmenhimiýa»;

Селимов Соенчназар Нурназарович освобождён от должности хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада в связи с переходом на другую работу;

Гочмырадов Шохрат Мухамметмырадович назначен хякимом Беркарарлыкского этрапа столицы и освобождён от должности заместителя хякима Ашхабада;

Атаев Азат Аширгулыевич освобождён от должности хякима Абаданского этрапа Ашхабада как не справившийся с возложенными на него обязанностями;

Хыдыров Ровшен Сапаргулыевич назначен хякимом Абаданского этрапа Ашхабада и освобождён от должности заместителя министра коммунального хозяйства;

Джепбаров Шохрат Мурадович назначен хякимом этрапа Бирата Лебапского велаята и освобождён от должности заместителя хякима этрапа Гарашсызлык Лебапского велаята.

Постановлением Президента Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Гурбанназаров Оразмырат освобождён от временного исполнения обязанностей вице-премьера по вопросам экономики, банков и международных финансовых организаций.

Постановлением Президента Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Гурбанназаров Оразмырат освобождён от временного исполнения обязанностей представителя от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников Содружества Независимых Государств.

Постановлением Президента Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Мырадов Гочмырат Ашырмухаммедович назначен представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников СНГ.

Постановлением Президента Туркменистана заместитель министра строительства и архитектуры Ахмедов Чарыяр Дурдымырадович освобождён от временного исполнения обязанностей министра строительства и архитектуры.

Постановлением Президента Туркменистана Селимов Соенчназар Нурназарович назначен заместителем министра строительства и архитектуры с возложением на него временного исполнения обязанностей министра строительства и архитектуры.

Постановлением Президента Туркменистана Атамырадов Азат Силапович назначен заместителем министра железнодорожного транспорта.

Постановлением Президента Туркменистана Мырадалыев Гурбанмырат Шыхмырадович назначен заместителем министра культуры Туркменистана и освобождён от должности главного руководителя Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.

Постановлением Президента Туркменистана Реджепов Худайназар Мырадович освобождён от должности заместителя хякима города Дашогуз.

Постановлением Президента Туркменистана Джумаев Шыхдурды Тувакович назначен заместителем хякима города Дашогуз.

Постановлением Президента Туркменистана Аннакова Гурбанджемал Азизхановна назначена заместителем главного редактора газеты «Adalat».