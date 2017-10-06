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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии проведёт второе чтение законопроекта о внесении уточнений в госбюджет на 2017 год
CA-NEWS (MNG) - На своём пленарном заседании сессии Великий ГосХурал (парламент) в первом чтении рассмотрел законопроект о внесении уточнений в госбюджет на 2017 год, сообщает Монцамэ.

По словам парламентариев, показатели доходов государственного бюджета в 2017 году превысили 900 млрд. тугриков. Ввиду этого, было принято решение внести уточнения в бюджет, чтобы распределить выручку в размере 430 миллиардов тугриков.

Некоторые депутаты высказались, что эти денежные средства должны быть потрачены на повышение зарплат врачей и преподавателей, в то время как депутат Ч. Улаан выразил свое несогласие по поводу распределения денег.

«Внесение уточнений в госбюджет должно быть сделано для улучшения бюджетных показателей. Однако мы сейчас рассматриваем вопрос о том, “Как распределить полученные доходы?” в то время как дефицит бюджета в 2017 году достиг 2,7 трлн.тугриков, что является самым большим дефицитом в истории Монголии. Мы должны серьезно отнестись к этому», - сказал он.

После завершения первого чтения ВГХ направил законопроект о внесении уточнений в госбюджет на 2017 год на подготовку ко второму чтению.

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