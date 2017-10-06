Мальчик-гений из Тараза встретился со Стивеном Хокингом

CA-NEWS (KZ) - 15-летний таразский гений Исаак Мустопуло встретился со знаменитым британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, передает Tenginews.kz со ссылкой на Британский совет в Казахстане.

"Исаак Мустопуло, страдающий детским церебральным параличом, на Национальном конкурсе инноваций удостоенный специального приза, 4 октября встретился с физиком-теоретиком профессором Стивеном Хокингом в рамках учебно-ознакомительной поездки в Великобританию, организованной Британским Советом и "Эйр Астаной", - говорится в сообщении.

Исаак стал лауреатом Национального конкурса инноваций STEM для людей с ограниченными возможностями, организованном Британским Советом и Национальным агентством по технологическому развитию (NATD), за видеоролик "Теория гармонии", в котором им описан процесс производства электроэнергии для космических аппаратов.

В своем видео Исаак рассказал о своем желании встретиться со своим кумиром Стивеном Хокингом. Мечта мальчика сбылась благодаря экс-министру инвестиций и развития Асету Исекешеву, ныне акиму Астана и президенту "Эйр Астаны" Питеру Фостеру, которые совместно сотрудничали с Британским Советом для организации визита Исаака в Лондон, отметили в Британском совете.

"Меня всегда вдохновляли научные исследования Стивена Хокинга и его вклад в науку. Его пример помог мне поверить, что независимо от физического состояния любой человек может достичь выдающихся результатов. Я много работал над "Теорией гармонии", и когда я услышал о конкурсе инноваций, то понял, что это хорошая возможность представить свою работу более широкой аудитории и доказать, что ограниченные возможности не являются препятствием на пути к мечте", - цитируют Исаака Мустопуло в Британском совете.

Отмечается, что помимо встречи со Стивеном Хокингом, во время своего визита в Великобританию Исаак посетит в Лондоне всемирно известный музей науки, Кембриджский университет и штаб-квартиру Британского Совета.

Напомним, встреча таразского школьника с английским ученым должна была состояться еще 8 октября 2016 года. Отметим, что Исаак Мустопуло был удостоен специального приза равных возможностей конкурса, который проводило АО "Национальное агентство по технологическому развитию". Именно во время вручения награды за проект "Теория гармонии" он озвучил свою мечту - встретиться с Хокингом. Тогда НАТР решило помочь школьнику воплотить эту идею. Были проведены переговоры с представителем всемирно известного ученого, который оказался не против встречи.



