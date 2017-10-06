На канале TV5 Monde состоялась премьера специальной телепередачи о Самарканде (видео)

CA-NEWS (UZ) - На французском канале TV5 Monde состоялась премьера специальной телепередачи о Самарканде, сообщил Госкомитет по развитию туризма Узбекистана. В рамках стратегии активного продвижения национального продукта Узбекистана за руб

ежом, в частности, в Европе, Госкомтуризма в июле с.г. достигнута договоренность с ведущим франкоязычным телеканалом "TV5 Monde" о производстве и трансляции телепередач об основных туристических направленияx Узбекистана.

В августе этого года съемочная группа канала побывала в Самарканде и Бухаре для работы над эпизодами, а именно, про мавзолей Амира Темура, самаркандские лепешки, Сиабзкий базар, а также “3D mapping” на площади Регистан.

Телеканал TV5 Monde – это ведущая мировая развлекательная телевизионная сеть на французском языке. Телеканал круглосуточно транслирует классические кинофильмы, современное и документальное кино, политические шоу, интервью и многое другое.

Ежедневная его аудитория составляет более 55 млн. зрителей.