«Это наше клеймо»: Токаев и Лавров исполнили гимн МГИМО

CA-NEWS (KZ) - В Астане проходит IV Международный форум выпускников МГИМО, передает Tengrinews.kz. На форуме собрались выпускники вуза. Среди них видные политические и общественные деятели, дипломаты, предприниматели из разных стран мира.

На встречу выпускников вуза прибыли министр иностранных дел России Серей Лавров, бывший глава МИД РК Ерлан Идрисов, финансист Айдан Карибжанов, экс-глава Нацбанка РК Григорий Марченко.

Открыл мероприятие спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, который тоже является выпускником МГИМО. Токаев озвучил обращение Нурсултана Назарбаева к выпускникам Московского государственного института международных отношений.

"В настоящее время на фоне усиления турбулентных явлений в политике, экономике и общественной жизни планеты роль и ответственность специалистов-международников возросла, как никогда ранее. Поэтому последующая успешная деятельность МГИМО имеет очень важное значение. Считаю хорошей традицией проведение подобных форумов, на которых выпускники имеют возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня. Поздравляю участников IV международного форума выпускников МГИМО с данным событием в столице Казахстана - Астане", - говорится в обращении Президента Казахстана.

Участники форума вместе с артистами театра "Астана Опера"исполнили гимн Московского государственного института международных отношений.

"Для дипломатов особенно важно, что университет не только кузница кадров для внешней политики, но и цитадель дружбы народов. Среди его выпускников представители более 50 государств. Руководство МГИМО всемирно поддерживает в университете атмосферу межконфессионального и межнационального согласия", - сказал Сергей Лавров во время форума в Астане.