В ДТП под Владимиром погибли граждане Казахстана и Узбекистана (видео)

CA-NEWS (KZ) - 19 человек, по предварительным данным, погибли в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области, сообщает РИА Новости. Об этом заявили в Следственном комитете РФ. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

"По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покров", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Он отметил, что казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

Как ранее сообщили в МИД РК, автобус имел казахстанский регистрационный номер UDA668 регион 13. Напомним, после аварии были госпитализированы пять человек, из которых четыре - в крайне тяжелом состоянии, а один - в легком. Среди госпитализированных есть дети.



