Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос в 10 раз

- Об этом президент РУз Шавкат Мирзиёев заявил на переговорах с главой КР в расширенном составе. Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, они прошли 5 октября в Ташкенте в рамках госвизита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Как отметил Шавкат Мирзиёев, в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума было подписано контрактов на сумму около 200 млн долларов. «И это только начало, я думаю», - сказал президент РУз.

Он также добавил, что президенты двух стран дали поручения - к подписанным 12 документам подготовить еще шесть, чтобы окончательно снять все вопросы. «Президенты выступают адвокатами у двух делегаций, адвокатами народов, я понимаю членов делегаций, которые отвыкли сообща работать на результат. Но президенты дали поручения, чтобы все вопросы, где есть непонимание, чтобы все было доработано», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев выразил надежду, что «будущий президент Кыргызстана продолжит ту линию, которая есть сегодня и обеспечит преемственность» и что к концу его президентского срока все вопросы между странами будут сняты, и будут подписаны соответствующие соглашения.

Напомним, госвизит президента КР в РУз проходит с 5 по 6 октября. В его рамках уже подписаны 12 соглашений и декларация о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, добрососедстве и дружбе народов Кыргызстана и Узбекистана. В частности, подписано соглашение об открытии грузоперевозок по направлению Ташкент – Андижан – Ош – Кашгар.