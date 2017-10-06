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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и Назарбаев встретятся в Сочи 11 октября, - Лавров

CA-NEWS (KZ) - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, передает Tengrinews.kz.

Об этом в Астане сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Их ближайшая встреча запланирована в Сочи. Там пройдут Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет", - рассказал Лавров перед официальными переговорами в МИД РК.

Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 11 октября 2017 в Сочи. На нем предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках Содружества Независимых Государств, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве Независимых Государств, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Напомним, в Казахстане с официальным визитом находится министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В рамках визита Сергей Лавров посетил IV Международный форум выпускников МГИМО.

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