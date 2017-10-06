Государственное объединение «Туркменхалы» будет приватизировано

- Государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковёр») будет приватизировано. Об этом на заседании правительства, посвященном итогам 9 месяцев 2017 года, сообщил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.

В этой связи, глава государства поручил провести соответствующие тендеры, а также подготовить все необходимые документы по разгосударствлению ковровой отрасли.

В структуру Госообъединения «Туркменхалы» входят предприятия художественного ковроделия в различных регионах страны, производящих ковры и ковровые изделия ручной работы с национальным узором.

Бердымухамедов также сменил председателя Государственного концерна «Туркменхимия».

Отметив, что Государственный концерн «Туркменхимия». систематически не выполняет установленные производственные задания по обеспечению сельскохозяйственного сектора экономики необходимыми объемами минеральных удобрений, глава государства принял решение об освобождении Ш.Меретлиева от временного исполнения обязанностей председателя ведомства и назначении на эту должность Н. Ныязлыева.