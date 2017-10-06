Житель Таджикистана тяжело ранил жену и дочь, а сам повесился

- Следователи Бохтарского района расследуют происшествие, в котором 71-летний местный житель ранил ножом супругу с несовершеннолетнюю дочь, после чего свел счеты с жизнью. Раненая женщина сообщила, что ссора произошла из-за приусадебного участка.

Попытка убийства и самоубийство произошли в ночь на 5 октября в селе Гулзор сельсовета "Сарвати истиклол", сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

Как стало известно, 71-летний житель Бохтарского района Абдурахмон Бадиев во время семейной ссоры пять раз ударил 45-летнюю супругу Шакармо перочинным ножом в живот. Потом нанес 16-летней дочери Хадисе Бадиевой четыре ножевых ранения. Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу. Отец семейства покончил жизнь самоубийством – он повесился на дереве.

Шакармо Бадиева сообщила 6 октября, что очередная ссора с мужем произошла после того, как она потребовала выделить небольшой участок земли ее дочерям. "У нас с Абдурахмоном трое дочерей. Я говорила, что они имеют права на часть приусадебного участка", - сказала она.

По словам Шакармо, сыновья Абдурахмона Бадиева от первого брака, находящиеся в данное время в России, всегда были против выделения участка сестрам. У Абдурахмона Бадиева от первого брака остались два сына и трое дочерей.