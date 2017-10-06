Президент США после совещания с военными объявил «о затишье перед бурей»

- Президент США Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил, что прошедшее мероприятие можно охарактеризовать как «затишье перед бурей». Об этом в четверг, 5 октября, сообщает CNBC.

«Может быть, это затишье перед бурей», - отозвался американский лидер о состоявшемся совещании во время фотосессии. «В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», - добавил он, не пояснив при этом, что именно подразумевал под своей иносказательной фразой. «Узнаете», - заверил журналистов политик в ответ на уточняющий вопрос.

Какие именно темы обсуждались на этом заседании неизвестно.

Ранее, газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

Помимо этого, как добавляет CNBC, после встречи с членами американского военного командования Трамп подчеркнул, что его администрация «настаивает на денуклеаризации Северной Кореи». «Мы сделаем то, что должны сделать, чтобы Пхеньян не угрожал Соединенным Штатам и их союзникам», - замечал президент.

Прежде в ответ на успешное испытание КНДР водородной бомбы Трамп заявил, что Вашингтон может «полностью уничтожить» Северную Корею. В Пхеньяне эти слова восприняли как «объявление войны» и заявили о своем праве сбивать американские военные самолеты, даже если они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Помимо этого до встречи с военными чиновниками в Белом доме президент США, по информации CNBC, упоминал также Афганистан и террористическую организацию «Исламское государство». От членов военного командования американский лидер, по его словам, «ожидает» более оперативного предоставления «широкого спектра военных вариантов, когда это необходимо».