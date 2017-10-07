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  7 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Королеву красоты Мьянмы лишили титула из-за выступления против мусульман-рохинджа
CA-NEWS (CA) - Девятнадцатилетняя королева красоты Мьянмы Шви Ин Си заявила, что ее лишили титула после того, как она обвинила «мусульманских боевиков-рохинджа в терроре и насилии», сообщает The Independent.

На прошлой неделе Шви Ин Си опубликовала на своей странице в Facebook ролик, в котором говорила, что «боевики-рохинджа совершают насилие против ни в чем не повинных гражданских ли».

Организующая конкурс красоты компания Hello Madam Media Group утверждает, что лишила Шве Ин Си звания из-за того, что вела себя не как «образец для подражания». По данным организаторов конкурса, девушка нарушила заключенный с ней контракт. В частности, она отказалась предоставить доказательство наличия у нее образования. В сообщении говорится, что она также не подготовилась к предстоящей поездке во Вьетнам.

Директор журнала Hello Madam Со Ю Вэй (Soe Yu Wai) подтвердила Би-би-си, что решение не связано с роликом о рохинджа. Она утверждает, что девушку лишили титула до публикации ролика.

Ситуация на территории штата Ракхайн на западе Мьянмы, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш уже приняли больше 500 тысяч беженцев-рохинджа.

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Комментарии (3)
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rus.brat.kg
11:18, 07 октября 2017
Такая страшная
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nomad-1590
09:08, 07 октября 2017
Правильно
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Subaru123
07:21, 07 октября 2017
Проклятая идолопоклонница
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