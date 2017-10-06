В Москве надеются убедить Ашхабад не подозревать Россию в стремлении поменять режим в Туркмении или как-то покуситься на своеобразный стиль руководства там, - эксперты

- "Особых слов заслуживает Ваше заботливое отношение к русскому языку. Сегодня его преподают в большинстве туркменских школ. Русский язык широко используется в Туркмении как средство межнационального общения", - эти слова президент России Владимир Путин адресовал туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову в ходе своего краткосрочного визита в Ашхабад 2 октября, пишет DW.

Русский язык в Туркмении сдает позиции

Но гость из Москвы лукавил, считает глава правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин.

"Русский язык в Туркмении год от года все сильнее сдает свои позиции. Есть доклад российского Центра социального прогнозирования и маркетинга, где как раз говорится об очень плохой ситуации с этим вопросом конкретно в Туркмении. На сайте МИД РФ размещен доклад о развитии русского языка в мире. И Путин хорошо знает об истинном положении дел", - говорит он.

"Число русскоязычных школ резко уменьшилось, в крупных городах осталось по одной или по две школы, да и в них только по одному русскоязычному классу. Но даже в этих классах преподавание таких предметов, как история, география, все равно часто ведется на туркменском языке просто потому, что не хватает русскоговорящих преподавателей. И чем дальше, тем труднее будет даже эти классы назвать русскоязычными", - подчеркнул глава ТИПЧ.

Российский эксперт Аркадий Дубнов напоминает о том, что проблема отношения к русскому языку в Туркмении не ограничивается лишь вопросом о школах. "Нет возможности получить высшее образование на русском языке, потому что нет филиалов российских вузов. Из-за этого не хватает учителей русского и литературы в школах. Нет газет и журналов на русском языке. Нет аккредитации российского агентства Россотрудничество, которое напрямую занимается проблемой соотечественников во всем СНГ. В то время как сходное американское или турецкое агентство имеет аккредитацию", - говорит он.

Соглашение о двойном гражданстве и "покушение" на Туркменбаши

Но все эти факты - лишь следствие общей политики дискриминации в отношении русскоязычных, начавшейся во времена Туркменбаши. Она лежит в основе давнего конфликта, возникшего между Москвой и Ашхабадом в 2003 году, после того, как Туркмения отказалась признавать двойное гражданство, и, соответственно, соглашение о двойном гражданстве, подписанном в 1993 году президентами Ельциным и Ниязовым в Ашхабаде.

"Я тогда присутствовал при вручении Ельцину первого туркменского паспорта, выданного по этому соглашению. Но в 2003 году Ниязов разорвал соглашение в одностороннем порядке. Это было нервической реакцией туркменского руководства на события ноября 2002 года", - вспоминает Аркадий Дубнов.

"Тогда группа бывших чиновников попыталась отстранить диктатора Ниязова от власти, но силовики, узнав об их планах, инсценировали попытку покушения на Туркменбаши. В результате были жестоко наказаны участника замысла (среди организаторов был гражданин России, бывший глава МИД Туркмении Борис Шихмурадов), а русскоязычные попали под общее подозрение в нелояльности. Соглашение было разорвано, а права "русских" стали демонстративно нарушаться", - продолжает эксперт.

О газовой сделке Путина и Ниязова

В тот период Москву упрекали за то, что она не встала на защиту этой категории граждан, объясняя это желанием заключить масштабный газовый контракт с Ашхабадом до 2028 года. Сделка состоялась, Кремль поначалу согласился на денонсацию соглашения о гражданстве. Однако потом власти заняли по отношению к Ашхабаду более критическую позицию в этом вопросе. К тому же интересы России изменились - с 2016 года она перестала покупать туркменский газ.

Дубнов в беседе с DW указывает на то, что длительные переговоры между Москвой и Ашхабадом вокруг статуса российских граждан привели к тому, что Туркмения с большим трудом признала двойное гражданство для тех, кто получил его до 2003 года. Но категорически не признает гражданства, полученного после 2003 года. "Эти люди (бипатриды. - Ред.), оставаясь в Туркмении, должны были отказаться от российского гражданства. А те, кто этого не сделал, не получили туркменских паспортов нового образца, по которым можно выезжать из страны. Таких осталось много (российские официальные лица оперируют цифрой в 10 тысяч человек. - Ред.)", - рассказывает собеседник DW.

Ни жить, ни уехать: русские на чемоданах

Русские, живущие в Туркмении, по-прежнему подвергаются дискриминации, говорит правозащитник Фарид Тухбатуллин. По его данным, в министерствах и ведомствах на более-менее серьезных постах тех, кто бы имел либо русские корни, либо российское гражданство, уже давно нет. Последняя волна увольнений прошла тогда, когда власти стали выявлять тех, кто получил второе, российское гражданство, но пытался это скрывать. А тех, кто не скрыл и не отказался от него, уволили еще раньше, говорит правозащитник. В целом же, по словам Тухбатуллина, численность русскоязычного населения Туркмении в последние годы сильно сокращается. Одной из причин является и ухудщающаяся экономическая ситуация.

"В течение последних двух лет к нам поступает множество обращений, из которых следует, что сотни и сотни людей сидят на чемоданах, но не уезжают, поскольку не могут выручить хоть какие-то деньги для переезда, продав собственность. Им создают большие проблемы с оформлением документов. Например, по реализации своей собственности, по денежным переводам, вообще по переезду в Россию", - подчеркивает глава ТИПЧ.

При этом, отмечает он, Владимир Путин, будучи в Ашхабаде, не затронул эту проблему. Как и то, что визовый режим усложняет отношения как в социальной сфере, так и в бизнесе между российскими и туркменскими компаниями. "Наиболее острые вопросы для русскоязычных граждан Туркмении в ходе встречи президентов остались в тени. Хотя люди по привычке ждали, что приезд российского лидера поможет улучшить их положение хотя бы в одном из этих аспектов", - утверждает Фарид Тухбатуллин.

За что: Невский на груди у Бердымухамедова

Зато, вручив президенту Туркмении орден Александра Невского, гость из Москвы сказал, что в России Гурбангулы Бердымухамедова знают "как последовательного сторонника самых тесных партнерских, стратегических отношений между РФ и Туркменией". А таким орденом награждаются "видные политические деятели иностранных государств за выдающийся вклад в дело укрепления связей с Россией".

Впрочем, по мнению Аркадия Дубнова, слова Путина - это протокольная вежливость. Тем более, что за два дня до его визита в Туркмении была прекращена работа дочки российской телекоммуникационной компании МТС. "И известно почему - этим прибыльным бизнесом хочет полностью владеть семья президента Туркмении. Инсайдеры утверждают, что название новой компании, которая сменит МТС, совпадает с именем близкого родственника президента", - сообщил российский эксперт.

При этом, считает он, российская сторона помнит обо всех имеющихся проблемах, но во время короткого визита речь о них идти не могла.

"Как я понимаю, в Москве надеются, прежде чем приступить к их решению, убедить Ашхабад не подозревать Россию в стремлении поменять режим в Туркмении или как-то иначе покуситься на своеобразный стиль руководства там. А для этого она старается показать, что цель ее политики там - это лишь обеспечение стратегической безопасности и предотвращение угроз, исходящих, в частности, из Афганистана", - рассуждает эксперт.