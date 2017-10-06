Озода Рахмон отправила видеопоздравление отцу-президенту

- Озода Рахмон, глава администрации президента Таджикистана и дочь Эмомали Рахмона впервые отправила видеопоздравление своему отцу. 5 октября президенту Таджикистана Эмомали Рахмону исполнилось 65 лет.

Видеопоздравление опубликовано пресс-службой главы государства.

Озода Рахмон в своем послании называет отца «умным». «справедливым», «учителем и воспитателем». Она сообщила, что юбилей отца стал поводом для того, чтобы семье собраться вместе. «Мы – Ваши дети и внуки обещаем, что как Вы будем верно служить своей Родине и дорогому таджикскому народу», - заверяет дочь главу Таджикистана.

​Эмомали Рахмон - самый многодетный отец из всех президентов республик бывшего Советского Союза.

Для лидеров стран Центральной Азии назначение на высокие государственные посты детей и родственников является традицией. Глава Таджикистана в этом смысле не является исключением. Его дочь Озода с 2016 года возглавляет администрацию президента. Другие дети тоже занимают различные посты.