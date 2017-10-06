РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Озода Рахмон отправила видеопоздравление отцу-президенту
CA-NEWS (TJ) - Озода Рахмон, глава администрации президента Таджикистана и дочь Эмомали Рахмона впервые отправила видеопоздравление своему отцу. 5 октября президенту Таджикистана Эмомали Рахмону исполнилось 65 лет.

Видеопоздравление опубликовано пресс-службой главы государства.

Озода Рахмон в своем послании называет отца «умным». «справедливым», «учителем и воспитателем». Она сообщила, что юбилей отца стал поводом для того, чтобы семье собраться вместе. «Мы – Ваши дети и внуки обещаем, что как Вы будем верно служить своей Родине и дорогому таджикскому народу», - заверяет дочь главу Таджикистана.

​Эмомали Рахмон - самый многодетный отец из всех президентов республик бывшего Советского Союза.

Для лидеров стран Центральной Азии назначение на высокие государственные посты детей и родственников является традицией. Глава Таджикистана в этом смысле не является исключением. Его дочь Озода с 2016 года возглавляет администрацию президента. Другие дети тоже занимают различные посты.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×