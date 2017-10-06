ФАО: Цены на зерновые снизились за счет роста производства в России и Китае

- В сентябре индекс мировых цен на продовольствие поднялся за счет роста стоимости растительного масла и молочных продуктов. При этом отмечается снижение цен на основные зерновые культуры. Об этом сообщили в четверг, 5 октярбря из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Индекс цен ФАО на растительные масла увеличился на 4,6 процента, а на молочные продукты на 2,1 процента. Это объясняется снижением объемов поставок из Австралии, Новой Зеландии и Европейского союза.

Индекс на зерновые на фоне благоприятных прогнозов на урожай снизился на 1 процент. Это связано с ростом производства пшеницы в ЕС и Российской Федерации и хорошим урожаем кукурузы в Китае и США.

По оценкам ФАО, мировые запасы зерна в 2018 году достигнут нового рекорда – 720,5 млн. тонн. Это приведет к росту показателя соотношения запасов к потреблению, который влияет на формирование цен. Это касается, в первую очередь, запасов пшеницы, в том числе, за счет их увеличения в Китае и России.