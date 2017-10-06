РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ФАО: Цены на зерновые снизились за счет роста производства в России и Китае
CA-NEWS (CA) - В сентябре индекс мировых цен на продовольствие поднялся за счет роста стоимости растительного масла и молочных продуктов. При этом отмечается снижение цен на основные зерновые культуры. Об этом сообщили в четверг, 5 октярбря из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Индекс цен ФАО на растительные масла увеличился на 4,6 процента, а на молочные продукты на 2,1 процента. Это объясняется снижением объемов поставок из Австралии, Новой Зеландии и Европейского союза.

Индекс на зерновые на фоне благоприятных прогнозов на урожай снизился на 1 процент. Это связано с ростом производства пшеницы в ЕС и Российской Федерации и хорошим урожаем кукурузы в Китае и США.

По оценкам ФАО, мировые запасы зерна в 2018 году достигнут нового рекорда – 720,5 млн. тонн. Это приведет к росту показателя соотношения запасов к потреблению, который влияет на формирование цен. Это касается, в первую очередь, запасов пшеницы, в том числе, за счет их увеличения в Китае и России.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×