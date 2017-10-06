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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Премию мира дали международной кампании за уничтожение ядерного оружия
CA-NEWS (CA) - Лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), сообщает Би-би-си.

Премия присуждена за работу по привлечению внимания к "катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия".

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно в Осло комитетом из пяти человек, которых выбирает парламент Норвегии.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за усилия по окончанию продолжавшегося более 50 лет конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, унесшего жизни более 250 тысяч человек.

Согласно правилам, имена номинантов на получение этой премии не разглашаются: они будут рассекречены через 50 лет. Известно только то, что в этом году в списке было 318 претендентов на награду, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации.

Больше номинантов было лишь в прошлом году - 376. Выдвигать кандидатов на премию можно до 31 января.

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