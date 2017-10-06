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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские циркачи снова стали обладателями Золотого кубка в Китае
CA-NEWS (MNG) - Монгольская группа циркачей успешно приняла участие в 16-ом Международном фестивале циркового искусства, который прошел с 29 сентября по 5 октября в Учао (КНР), сообщает Монцамэ.

В данном фестивале, проводимом при поддержке Министерства культуры КНР и правительства провинции Хэбей (Китай), приняли участие цирковые артисты из 18 стран мира.

Артисты Национального цирка Монголии во главе с Н.Энхболдом и Т.Номуундарь представили акробатические номера на подкидных дисках и завоевали Золотой кубок на этом престижном международном фестивале категории «А».

Напомним, что в прошлом году монгольские циркачи получили Золотые кубки на V Международном цирковом фестивале в Фигересе, Испания и XI Международном фестивале циркового искусства в Ижевске, Россия.

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