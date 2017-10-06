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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Следствие назвало основные версии аварии под Владимиром, где погибли граждане Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Следствие по делу о столкновении поезда и автобуса во Владимирской области рассматривает ряд версий произошедшего, в том числе, вероятность нарушения правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

"Среди причин происшествия рассматриваются нарушения правил эксплуатации как со стороны работников железной дороги, так и водителем пассажирского автобуса", - сказала Марковская. Она отметила, что рассматриваются и другие версии ЧП.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным СК, погибли 16 человек, в том числе ребенок. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана.

Обстоятельства ДТП выясняются, после аварии заведены два уголовных дела.

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