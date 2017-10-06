РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Владимиром, скрывался от ДПС
CA-NEWS (UZ) - Попавший в катастрофу под Владимиром автобус ехал в объезд поста ГИБДД, так как не имел права перевозить пассажиров, передает tsargrad.tv.

Водитель автобуса перевозил пассажиров из подмосковного Егорьевска в Казахстан, не имея на то права. Чтобы избежать участка трассы, на котором расположен пост ДПС, водитель изменил маршрут.

В результате в ночь на пятницу автобус заехал на железнодорожный переезд в Петушинском районе, где и заглох. После безуспешных попыток пассажиров сдвинуть его с места в автобус въехал поезд, следовавший маршрутом из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

По разным данным, в результате аварии погибли от 15 до 21 человека. Всего в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана в сопровождении двух водителей из Казахстана, один из которых погиб.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×