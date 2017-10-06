Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Владимиром, скрывался от ДПС

- Попавший в катастрофу под Владимиром автобус ехал в объезд поста ГИБДД, так как не имел права перевозить пассажиров, передает tsargrad.tv.

Водитель автобуса перевозил пассажиров из подмосковного Егорьевска в Казахстан, не имея на то права. Чтобы избежать участка трассы, на котором расположен пост ДПС, водитель изменил маршрут.

В результате в ночь на пятницу автобус заехал на железнодорожный переезд в Петушинском районе, где и заглох. После безуспешных попыток пассажиров сдвинуть его с места в автобус въехал поезд, следовавший маршрутом из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

По разным данным, в результате аварии погибли от 15 до 21 человека. Всего в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана в сопровождении двух водителей из Казахстана, один из которых погиб.