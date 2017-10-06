Минобороны России заявило о сокращении занятой ИГ территории в Сирии до 10%
- Азия и мир, происшествия
- 16:37, 06 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Минобороны России заявило, что террористы группировки «Исламское государство» контролируют в Сирии менее десяти процентов территории. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Конашенков также сообщил, что территория, подконтрольная «халифату», сократилась до менее десяти процентов с момента начала военной операции российских ВКС в Сирии.
Он также отметил, что на освобожденных территориях отсутствую следы присутствия американских сил, а восстановлением мирной жизни и оказанием гуманитарной помощи жителям Сирии занимается российский Центр примирения враждующих сторон.
«Поэтому, если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией «освободили» 90 процентов территории Сирии, - то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними», - добавил Конашенков.
Ранее сообщалось, что американский журналист Майкл Бом 4 октября выпустил заявление на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Он раскритиковал заявления Минобороны о связи США с ИГ, в том числе, в связи с гибелью в конце сентября российского генерала под Дейр-эз-Зором в результате минометного обстрела.
Конашенков также сообщил, что территория, подконтрольная «халифату», сократилась до менее десяти процентов с момента начала военной операции российских ВКС в Сирии.
Он также отметил, что на освобожденных территориях отсутствую следы присутствия американских сил, а восстановлением мирной жизни и оказанием гуманитарной помощи жителям Сирии занимается российский Центр примирения враждующих сторон.
«Поэтому, если Майклу Бому и говорить, что США с международной коалицией «освободили» 90 процентов территории Сирии, - то следует обязательно добавлять, что не от террористов, а вместе с ними», - добавил Конашенков.
Ранее сообщалось, что американский журналист Майкл Бом 4 октября выпустил заявление на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Он раскритиковал заявления Минобороны о связи США с ИГ, в том числе, в связи с гибелью в конце сентября российского генерала под Дейр-эз-Зором в результате минометного обстрела.
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