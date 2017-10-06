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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Алматинской молодежи будут выдавать льготную ипотеку

CA-NEWS (KZ) - Депутаты маслихата Алматы выделили порядка $5 млн на льготное кредитование молодежи для покупки жилья, передает  Tengrinews.kz.

На социальную сферу было выделено $5,2 млн, в основном для обеспечения доступным жильем молодежи.

"Для решения данной задачи предлагается использовать механизм льготного кредитования молодежи для покупки жилья через "Жилстройсбербанк". Заем для молодежи будет предоставляться под 5 процентов годовых. На эти цели планируется выделить из местного бюджета порядка $5 млн", - сказал депутатам на сессии маслихата Алматы руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ильяс Усеров.

Также Усеров просил выделить $870 тысяч на дополнительную рабочую силу при уборке снега и $1,2 млнна украшение города к Новому году. Кроме этого, на сессии маслихата чиновник просил выделить $205 тысяч на охват детей дошкольным образованием на 898 мест в рамках госзаказа "Балапан", на строительство инженерных сетей к трем детсадам и трем школам, на что попросил $7,5 тысяч , и на работы по сейсмоусилению двух школ на сумму $29 тысяч с завершением в 2018 году.

Депутаты маслихата проголосовали за внесение изменений в бюджет города.

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