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  6 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Академия наук Таджикистана впервые номинирована на премию Springer Nature Awards
CA-NEWS (TJ) - В Алматы сегодня проходит церемония награждения премией Springer Nature Awards – ТОП самых публикуемых авторов и организаций из стран Центральной Азии по итогам 2017 года. В ней традиционно принимают участие ученые и представители министерств Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, сообщает АП.

Издательская компания Springer Nature - одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся публикацией научной, образовательной и профессиональной литературы. На базе издательства была создана платформа Springer Link, которая предоставляет возможность издания научных журналов на самом высоком уровне и содержит огромный центрально-азиатский контент: с 1958 года по настоящее время авторами пяти стран издано около 7000 научных публикаций.

В этом году номинацией «Самая публикуемая организация» впервые отмечена организация из Таджикистана. Ею стала Академия наук Таджикистана. Как отметил президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими, их ведомство в таком престижном конкурсе номинировано впервые.

По его словам, АН РТ было особо отмечено, как организация, сотрудники которого больше всего издали в текущем году научных публикаций на английском языке.

Как объяснил глава АН РТ, лично присутствовать на церемонии по некоторым причинам руководство Академии не смогло и поэтому премию получит посольство Таджикистана в Казахстане.

Компания Springer Nature и ученые стран Центральной Азии являются давними стратегическими партнерами. Это сотрудничество позволяет получать ученым доступ к журналам, книгам, электронным справочникам различных научных сфер - химия, медицина, экономика, физика, технические науки, информатика и так далее. Некоторые из этих изданий находятся в свободном доступе.
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