Россия выступила против аннулирования иранской сделки

- Сегодня в Астане состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром внешнеполитического ведомства Казахстана Кайратом Абдрахмановым. Стороны обсудили проблемы обеспечения региональной безопасности с учетом ситуации в Сирии и Ираке, вопрос международно-правового статуса Каспийского моря, а также координацию позиций двух государств на межгосударственных площадках, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН, ОБСЕ, сообщает издание «Къ».

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Астану был приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Ранее МИД РФ сообщал о том, что во время визита г-на Лаврова в Астану «будут рассмотрены направления сотрудничества в свете меняющейся ситуации в Сирии и Ираке, где террористам нанесён ощутимый урон, вынуждающий их искать «убежище» на подступах к нашему региону». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва высоко оценивает работу в рамках астанинского процесса, содействующего урегулированию конфликта в Сирии.

Отвечая на вопрос журналистов о решении президента США Дональда Трампа аннулировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Сергей Лавров отметил: «Я не люблю слухи комментировать и мнение СМИ. Мы считаем, что эта программа являлась по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества, и было очень важным сохранить ее в полном объеме. Конечно же, участие США было значимым фактором. Мы надеемся, что окончательное решение США будет взвешенным».

Как сообщала в минувший четверг газета The Washington Post, со ссылкой на свои источники, на следующей неделе президент США Дональд Трамп собирается объявить об аннулировании СВПД. По сведениям американского издания, лидер США во время выступления расскажет, почему СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он также собирается заручиться поддержкой Конгресса в этом вопросе.

Издание подчеркивает, что такой шаг главы государства может привести к началу процесса возобновления отмененных в связи с достижением СВПД в 2015 году санкций против Ирана. Ожидается, что Трамп 12 октября выступит с речью, в которой объявит о своем решении и изложит более масштабную стратегию США в отношении Ирана, которая находится в сформированном Вашингтоном списке государств - спонсоров терроризма