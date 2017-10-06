МВФ: Долгожданное восстановление в мировой экономике набирает силу

CA-NEWS (CA) - Мировые экономические показатели демонстрируют рост, который, вероятно, продолжится, однако многие страны все еще не ощущают преимуществ от восстановления глобальной экономики. Об этом заявила в четверг, 5 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая в Гарвардском университете в штате Массачусетс.

«Мы увидим, что долгожданное восстановление в мировой экономике набирает силу», - отметила Лагард, текст выступления которой распространила пресс-служба Фонда.

По его словам, МВФ спрогнозировал рост глобальной экономики в 2017 году на уровне 3,5%. Лагард подчеркнула, что вскоре Фонд опубликует уточненный прогноз и он, похоже, будет еще более оптимистичным.

«Если судить по показателям ВВП, около 75% стран мира испытывают подъем экономики, что является самым крупным показателем роста с начала десятилетия, - указала Лагард. - Это означает, что во многих регионах мира появляются новые рабочие места и растет уровень жизни».

По мнению главы МВФ, восстановление экономики затронуло не все государства. «В некоторых странах происходит слишком медленный рост, и в прошлом году в 47 государствах мира было зафиксировано снижение ВВП на душу населения, отметила Лагард, добавив, что слишком много людей все еще не испытывают на себе преимуществ от восстановления глобальной экономики.

«Но восстановление еще не является всесторонним. Рост в некоторых странах является слишком медленным, и в прошлом году 47 стран имели отрицательные темпы роста ВВП на душу населения. Слишком многие люди, в странах с разными типами экономики, все еще не ощущают выгод от подъема», - сказал она.

«Устойчиво низкие темпы роста в течение десятилетия после мирового финансового кризиса привлекли всеобщее внимание к проблеме неравенства. Они также выявили давние изъяны в нашей способности адаптироваться к технологическому прогрессу и глобальной интеграции. В результате связующие нити общества распадаются, а во многих странах наблюдается возросшая политическая поляризация», - считает глава МВФ.