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  6 октября 2017
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Назарбаев встретился с выпускниками МГИМО

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками Московского государственного института международных отношений, сообщает пресс-служба Акорды.

Во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

"МГИМО всегда был особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза. В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.

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