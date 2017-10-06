В Казахстане сын экс-сенатора назначен заместителем министра обороны

CA-NEWS (KZ) - Муслим Алтынбаев назначен заместителем министра обороны РК, сообщает пресс-служба Акорды.

"Распоряжением Главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Окас Сапаров освобожден от должности заместителя министра обороны РК. Муслим Алтынбаев - сын экс-сенатора, народного героя Казахстана Мухтара Алтынбаева.

Как сообщает Tengrinews.kz, Мухтар Алтынбаев - военный летчик, дважды занимал должность министра обороны Казахстана.

Генерал-майор Муслим Алтынбаев родился в 1966 году. Ранее занимал должность заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК и командующего войсками регионального командования "Астана". В 1998-2006 годах Муслим Алтынбаев работал помощником военного атташе Посольства Республики Казахстан в США. В 2006-2007 годах выполнял обязанности заместителя председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны РК.

Позже был назначен начальником главной военной инспекции министерства. В 2010-2013 годах являлся командующим войсками регионального командования "Астана" ВС РК, затем заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны. С ноября 2016 года назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Казахстана. Муслим Алтынбаев награжден орденом "Айбын" второй степени и имеет девять медалей.



