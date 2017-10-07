Роснефть хочет нарастить экспорт нефти в Китай через Казахстан до 18 млн тонн в год

- Роснефть хочет увеличить поставки нефти в Китай по транзитному маршруту через Казахстан до 13-18 миллионов тонн с 10 миллионов тонн в плане на 2017 год, сообщили три источника Reuters.

“(Глава Роснефти Игорь) Сечин запросил больший объем транзита через Казахстан - с 10 до 13 миллионов тонн, а в перспективе - до 18 миллионов тонн”, - сказал один из источников в отрасли.

Роснефть не ответила на запрос Reuters.

Увеличение поставок нефти в Китай на фоне ограничения добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+ и роста переработки на российских НПЗ может привести к ощутимому сокращению экспорта сорта Urals в западном направлении, считают источники.

“Фактически он (Сечин) предлагает повернуть потоки из Европы в Китай”, - отметил один из источников.

Минэнерго Казахстана сообщило Reuters, что Роснефть официально не обращалась к Астане по вопросу дальнейшего увеличения поставок сырья в Китай через территорию республики. При этом подтвердило, что на маршруте Атасу-Алашанькоу имеется резерв пропускной способности.

“Действующая пропускная способность нефтепровода Атасу-Алашанькоу составляет 20 миллионов тонн нефти в год. Из них 10 миллионов тонн используются для транзита объемов Роснефти, а также порядка 2-3 миллионов тонн - для экспорта казахстанской нефти”, - говорится в ответе Минэнерго Казахстана.

В последние годы РФ планомерно увеличивает экспорт сырья в Китай и в августе уже шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком сырья в эту страну.

Согласно межправсоглашению России и Китая, с января 2017 года трубопроводные поставки нефти должны вырасти до 28,5 миллиона тонн, а морские - снизиться до 1,5 миллиона тонн, но Пекин предпочитает танкерные поставки, сообщала ранее трубопроводная монополия Транснефть.

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что Китай просит РФ в 2018 году отгрузить около 3,5 миллиона тонн нефти через дальневосточный порт Козьмино, отложив перевод части объёмов с моря в трубопровод Сковородино-Мохе.

Роснефть активно наращивает присутствие на китайском нефтяном рынке и укрепляет связи с китайскими компаниями.

Китайский энергетическая компания CEFC China Energy получил предварительное одобрение со стороны государства на покупку доли в Роснефти за $9,1 миллиарда.