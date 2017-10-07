РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Полиция установила организатора поездки мигрантов в попавшем в ДТП под Владимиром автобусе
Предыстория: 19 граждан Узбекистана, включая трёх детей, погибли в ДТП с автобусом и поездом под Владимиром (видео)
CA-NEWS (UZ) - Сотрудники полиции установили организатора поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области, им оказался гражданин Казахстана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

"В настоящее время полицейскими установлен организатор поездки, который является гражданином республики Казахстан 1981 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). "В ходе проведения проверки установлено, что пассажиры автобуса - граждане Узбекистана, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", - отметил представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что пассажиры ехали менять на границу с Казахстаном миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок действия заканчивался.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×