Лавров: Россия и Казахстан намерены наращивать усилия в рамках ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Россия и Казахстан намерены продолжить наращивать усилия по интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Россия и Казахстан утвердились в качестве весомого фактора интеграционного развития в евразийском регионе. Условились и далее наращивать усилия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который уверенно встает на ноги и начинает давать результат в плане повышения товарооборота между странами-участницами», - отметил он.

«Мы довольны нашим взаимодействием по линии внешнеполитических ведомств. Договорились продолжать координировать и согласовывать наши подходы в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ОБСЕ и, конечно же, в ООН. Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и весьма эффективно выполняет функции председателя важных контртеррористических комитетов, которые призваны обеспечивать соблюдение режима санкций в отношении «Аль-Каиды», ИГИЛ и других террористических структур», - сказал Лавров.

«Разумеется, мы говорили о сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и в Афганистане. Это все сопредельные с нами регионы. Мы едины в том, что необходимо обуздать беспрецедентный всплеск терроризма и одновременно объединить усилия для того, чтобы в этих регионах был установлен стабильный и прочный мир. Конечно, в этом смысле роль, которую играет Казахстан и его руководство в проведении международных встреч по сирийскому урегулированию весьма востребована. Мы говорили о подготовке к очередной такой встрече в Астане», - подчеркнул глава МИД России.