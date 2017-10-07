В Каталонии огласили окончательные итоги референдума за независимость от Испании

CA-NEWS (CA) - Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума о независимости автономии: за проголосовали более двух миллионов человек — 90,18%, сообщает Би-би-си.

Свой голос «за» отделение отдали 2,3 млн человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. Явка на референдум составила 43%.

Из них за независимость выступили 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против — 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебесцита.

Теперь парламент Каталонии планирует обсудить результаты голосования.

Плебисцит в Каталонии прошел в воскресенье, 1 октября. Во время голосования происходили столкновения каталонцев с полицией. Сотрудники правоохранительных органов пытались не пропустить избирателей на участки для голосования и изымали урны. В результате пострадали более 800 человек. В пятницу, 6 октября, представитель правительства Испании в Каталонии Энрике Милло извинился за действия испанских правоохранительных органов.

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти, прошел 1 октября. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии продемонстрировало неприемлемое неподчинение для того, чтобы разрушить единство Испании.