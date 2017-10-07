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  7 октября 2017
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Президент Туркменистана принял участие в церемонии по случаю Дня памяти (фото)
Предыстория: Туркменистан отмечает День памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года
CA-NEWS (TM) - В Туркменистане отмечен День памяти - день поминовения павших на полях сражений героев, жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Траурные мероприятия, в которых принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов прошли в мемориальном комплексе «Народная память».

Глава государства возложил венки к памятникам «Духовное поколение» (посвящен жертвам землетрясения), «Сыновья народа» (посвящен павшим в сражении при Геокдепе) и «Вечная слава» (посвящен павшим в Великой Отечественной Войне).
После этого была дана поминальная трапеза и прочитана молитва «аят-товир».
Ашхабадское землетрясение произошло в ночь с 5 на 6 октября 1948 года. Подземная стихия унесла жизни более 176 тыс. человек, а сила горизонтальных и вертикальных толчков в эпицентре достигала 10 баллов по шкале Рихтера. День 6 октября провозглашен Днем поминовения жертв Ашхабадского землетрясения и с 1995 года является нерабочим.

Туркменистан до 2014 года официально отмечал две траурные даты: День памяти жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года и День памяти павших защитников Геоктепинской крепости (1881 год), который отмечался 12 января. В 2014 году Бердымухамедов своим указом объединил эти две даты в единый День памяти, который отмечается ежегодно 6 октября.

Фото: Хроника Туркменистана

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