Учащийся юридического колледжа в Ташкенте скончался от ножевого ранения

CA-NEWS (UZ) - Учащийся Ташкентского юридического колледжа в Учтепинском районе Ташкента скончался от ножевего ранения, полученного в результате ссоры с однокурсником, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 6 октября примерно в 10:05 (по местному времени) на территории колледжа. Ссора возникла между учащимися 3-го курса Саидкамроном Саидвохидовым, Асадбеком Парпибоевым и Рахматиллой Ёркориевым.

17-летний Саидкамрон Саидвалиев нанес по одному ножевому ранению Парпибоеву и Ёркориеву. Оба учащихся были госпитализированы с диагнозом «колото-резаная рана в области левого бедра» в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Несмотря на усилия врачей Асадбек Парпибоев скончался от большой кровопотери. Рахматилле Ёркориеву в больнице оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он был отправлен домой

Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренной статьи 104 часть 3 пункт «д» УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).