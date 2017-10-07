В Узбекистане продолжают ликвидацию «черного рынка» валюты

CA-NEWS (UZ) - Служба национальной безопасности продолжает проведение спецопераций по ликвидации «черного рынка» валюты, сообщает Sputnik Узбекистан.

На днях рейды против валютных спекулянтов прошли в Сурхандарьинской области. В ходе одного из них при попытке обмена 2400 долларов на 19,6 миллиона сумов с поличным были задержаны жители Денауского района — ранее судимый 34-летний Зунур Баротов и 42-летний Фахриддин Рузикулов.

Их противоправные деяния были процессуально оформлены, а валютная наличность изъята в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, оперативники задержали с поличным в момент продажи 2 тысяч долларов за 16,3 миллиона сумов жителя Сарыасийского района 35-летнего Жамшида Ходиева.

«В процессе обыска у задержанного было обнаружено еще 50 долларов и свыше 19 тысяч российских рублей. В ходе дознания стало известно, что это уже не первое подобное противоправное деяние со стороны Ходиева. Ранее он привлекался за совершение аналогичного преступления к административной ответственности», - рассказал представитель СНБ.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении всех фигурантов дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.