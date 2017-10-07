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  7 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане прошла очередная волна арестов чиновников, уличенных в коррупции (фото)

CA-NEWS (TM) - В четверг, 5 октября, в ходе расширенного заседания правительства, глава Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев отчитался об арестах ряда чиновников, обвиненных в коррупции. Об этом передает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на сообщение гостелевидения Туркменистана.

Руководитель госпредприятия «Türkmen Demir Önümleri» Министерства промышленности Мердан Бабаев брал взятки со своих подчиненных, в частности, у своего заместителя Доврана Аллакыева, который с августа 2012 по август 2017 приобретал продукцию госпредприятия по государственным расценкам и реализовывал ее через коммерческие структуры по завышенным ценам, получая незаконную прибыль. По результатам следствия Бабаев и Аллакулыев были привлечены к уголовной ответственности. Принадлежавшие им автомобили изъяты в качестве вещественных доказательств.

Проверки проведены и в ряде предприятий Министерства текстильной промышленности. В частности, выявлено, что заместителем руководителя объединения Ахальского велаята Алланазаром Язбердыевым был нанесен ущерб государству в особо крупном размере.

Керимбай Матназаров руководитель Хозрасчетного предприятия «Дашогузхызмат» при городском хякимлике Дашогуза, используя служебное положение заключал договора на поставку готовых изделий производства текстильной промышленности и путем махинаций и подтасовок нанес государству ущерб в особо крупном размере, отмечается в сообщении.

Сейчас ведется работа по возмещению государству ущерба.

Проверки также проходят и в министерстве железнодорожного транспорта. Руководитель станции Ашхабадского отделения железной дороги Тачмурат Гурбанмамедов занижал доходы от сборов за услуги, поступавших на счет станции. В результате был нанесен ущерб государству в особо крупном размере. Гурбанмамедов привлечен к уголовной ответственности.

Проверка была проведена и в Министерстве культуры. Руководитель Отдела культуры Мургабского этрапа Марыйского велаята Шадурды Момаев, работники отдела Шамухаммет Нурмухаммедов и Гочмурад Реджепов подтасовывали данные в отчетах, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере. Против них возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, говорится в тексте.

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