Во время репетиции закрытия Ашхабадских игр погиб 21-летний студент

CA-NEWS (TM) - Репетиция закрытия 5-Азиатских игр в закрытых помещениях стала причиной смерти 21-летнего туркменского студента. Туркменской службе радио «Азатлык» стали известны некоторые подробности случившейся во время одной из репетиций давки, в результате которой, по некоторым данным, пострадали множество людей.

Как стало известно, 26 сентября во время генеральной репетиции, 21-летнему студенту стало плохо и он скончался от сердечной недостаточности. Парень был студентом одного из ВУЗов Туркменистана, поэтому вместе со своими сверстниками был привлечён к мероприятиям, связанных с проведением ашхабадских игр.

Как рассказал собеседник, который является работником ВУЗа, где учился скончавшийся парень, возможно причиной его смерти также стало то, что его долго не могли вывести из стадиона из-за введённых ограничений в Олимпийском городке.

«Это случилось за сутки до закрытия, то есть 26 сентября. Ему стало плохо с сердцем, от жары и духоты. Его возможно могли бы и спасти, но долго не хотели выводить, а потом уже было поздно. Он был студентом, участник массовки. Их с утра до ночи заставляли репетировать, иногда даже ночью держали там. В жару не давали приносить воду, еду. Перерывы были только по расписанию. Вот и результат», - рассказал работник ВУЗа, где учился парень.

Редакции известно имя и название ВУЗа, но по просьбе человека, сообщившего про данное происшествие мы не раскрываем эту информацию.

«Азатлыку» удалось получить подтверждение этого сообщения у источника в оргкомитете ашхабадских игр.

«Да, такой случай был. Но есть строгие инструкции не разглашать эту информацию. Один из участников массовки к сожалению скончался. Насколько я знаю, он был среди организованных зрителей. Их несколько часов держали на солнечной стороне трибун. В целях безопасности их никуда не выпускали, даже по естественным нуждам, они всё время репетиции должны были оставаться на своих местах», - рассказал источник в оргкомитете игр.

В Туркменистане массовое привлечение людей на так называемые «чаре», то есть мероприятия, связанные с различными государственными событиями является повсеместным, несмотря на то, что трагические случаи со смертями участников встречались и раньше.

Смерть 21-летнего студента не единственное чрезвычайное проишествие, случившееся во время репетиции церемонии закрытия ашхабадских игр. Как сообщили нам очевидцы, за несколько дней до закрытия, во время одной из репетиций произошла давка среди участников. В результате пострадали десятки человек.

По словам одного из собеседников, инцидент случился во время отработки экстренных мер безопасности.

«Давка случилась в то время когда отрабатывали эвакуацию на случай непредвиденных ситуаций. Когда людей выводили, кто-то крикнул «бомба» и все побежали. К счастью обошлось без погибших. Но было травмировано около сотни человек, около 40 были госпитализированы», - рассказал собеседник.

По его словам, после этого инцидента уволили несколько сотрудников силовых структур, которые занимались обеспечением безопасности во время спортивного состязания.