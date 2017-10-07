Владимиру Путину исполняется 65 лет

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин в субботу отмечает день рождения - ему исполняется 65 лет. Российский лидер по традиции проведет праздник в узком кругу.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе. На этот раз, несмотря на выходной, у Путина в Сочи на середину субботы намечено рабочее мероприятие - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Кроме того, запланирована «целая вереница телефонных разговоров», в ходе которых президент будет принимать поздравления, цитирует его слова ТАСС.

Так или иначе, работа всегда следует за президентом, ведь, как ранее отмечал его пресс-секретарь, даже звонки с поздравлениями от зарубежных лидеров не обходятся без обсуждения «субстантивных вопросов». Традиционно, по словам Пескова, глава государства в этот день получает и огромное число поздравительных писем.

В прошлом году у Путина в этот день не было публичных мероприятий, годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия с участием Путина.

Родные и близкие

День рождения - семейный праздник, даже если приходится его встречать, не выходя из рабочего режима. На седьмом десятке лет человек, как правило, - глава большой, состоящей уже не из одного поколения семьи. Путин тоже стал дедушкой: по его собственному признанию, один из его внуков уже ходит в детский сад, второй недавно родился. Других подробностей нет - президент не любит распространяться о жизни близких и просит с пониманием отнестись к его стремлению уберечь семью от повышенного внимания со стороны прессы и общества.

«Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли», - объяснил свою позицию глава государства во время «Прямой линии» в этом году.

Путин лишь уточнил, что его дочери живут в Москве, занимаются наукой и образованием. Он видится с ними и их мужьями; сожалеет, что очень редко удается поиграть со внуками.

С бывшей супругой Людмилой Путин, по его словам, поддерживает хорошие отношения, хотя у каждого своя жизнь. Президент рассказал, что нечасто, но встречается с ней. «У нас очень добрые отношения», - сказал он.

Образ жизни

Простые семейные радости Путину не чужды, он в целом говорит, что считает себя обычным человеком, пусть его работа и имеет определенную специфику. Однако, как рассказывал президент, он специально выделяет время в своем графике, чтобы почитать историческую литературу, послушать музыку, позаниматься спортом, пообщаться с друзьями. «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь», - подчеркивает президент России.