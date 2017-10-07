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  7 октября 2017
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В Узбекистане собрано свыше 60% урожая хлопка

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на начало октября собрано свыше 60% урожая хлопка, сообщил в ходе заседания Международного пресс-клуба заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов, передает АН Podrobno.uz.

По его словам, это произошло в том числе за счет привлечения к оплачиваемым сезонным работам безработного населения.

"Мы проводим большую работу по доведению достоверной информации о созданных условиях и о размерах оплаты за собранный хлопок до населения. Здесь помогли махаллинские комитеты, представители Союза молодежи, сотрудники центров занятости и трудовых отношений, активные граждане. Доведение достоверной информации позволило нам привлечь на сезон уборки хлопка необходимое количество людей", — отметил он.

В дальнейших планах Узбекистана — кардинальное совершенствование системы оплаты труда сезонных рабочих.

"Главное, чтобы люди чувствовали и знали, что ежедневный труд достойно оплачивается. Сейчас на сборе хлопка размеры оплаты более чем 50 тысяч сумов в день, и один человек может в месяц более чем 1,5 миллиона сумов заработать", — рассказал Отажонов.

Напомним, что ранее правительство Узбекистана установило тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2017 года.

На первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 450 сумов, на втором этапе — с 1 октября 2017 года — возросла до 500 сумов. В прошлом году цена за один килограмм ручного сбора хлопка-сырца составляла 285 сумов.

Фермерским хозяйствам рекомендовано производить оплату сборщикам хлопка по утвержденным расценкам каждые пять дней, а при необходимости — ежедневно. Местные органы исполнительной власти должны строго следить за своевременной оплатой труда хлопкоробов.

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