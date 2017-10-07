Госдеп США одобрил поставку противоракетных установок Саудовской Аравии на сумму $15 млрд

CA-NEWS (CA) - Госдепартамент США одобрил поставку в Саудовскую Аравию противоракетных комплексов THAAD на $15 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Агентства Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Эр-Рияд запросил у Пентагона 44 пусковых установки, 360 ракет THAAD Interceptor, 16 мобильных тактических пунктов управления и связи, а также семь радаров AN/TPY-2 THAAD. Кроме этого, в означенную сумму входят запчасти, 43 грузовика для перевозки пусковых установок, генераторы, ремонтное оборудование, инструкции и техническая документация.

Как отметили в военном ведомстве, стоимость контракта составит $15 млрд. В этой сумме также учтены затраты на сервисное обслуживание, поставку запчастей и оборудования. Поставка вооружения планируется в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд.

Также в Пентагоне заверили, что в случае, если сделка по продаже THAAD будет одобрена конгрессом, то размещение в Саудовской Аравии комплексов THAAD «не изменит базовый военный баланс в регионе». Также военные отметили, что продажа установок «не будет отрицательно влиять на оборону США».

Сообщение об одобрении Госдепартаментом сделки не означает того, что продажа была уже юридически совершена. Следующим шагом станет одобрение сделки в американском конгрессе. У законодателей будет 30 дней на то, чтобы отклонить или одобрить это соглашение.