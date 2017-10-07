В Таджикистане произвели эксгумацию останков убитого четверть века назад имама

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане следователи вскрыли могилу убитого четверть века тому назад имама мечети Гиссара Рахмона Сафаралиева и произвели эксгумацию его останков. Эксгумация останков была произведена накануне в присутствии шести сотрудников милиции и прокуратуры, сообщил таджикской службе радио «Озоди» сын убитого имама Бурхон Сафаралиев 6 октября.

По его словам, после вскрытия могилы судмедэксперт и он с помощью магнита достали из останков фрагменты пули пистолета.

Следователи сообщили, что о результатах эксгумации сообщат после завершения всех необходимых процедур.

Следователи прокуратуры попросили принести одежду покойного отца, в том числе, и испачканную кровью и со следами от пули рубашку, сообщил Бурхон Сафаралиев. Он также сказал, что в прокуратуре встретил бывшего главу Гиссарского района и экс-командира Народного фронта Гиссарского района Джамолиддина Мансурова, которого вызвали на допрос.

Джамолиддин Мансуров вскоре после прихода к власти Эмомали Рахмона в конце 1992 года был назначен мэром таджикской столицы. 8 декабря 1994 он занял кресло заместителя премьер-министра Таджикистана по аграрным вопросам, а с 2000 года до пенсионного возраста работал заместителем председателя Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента Таджикистана.

В прокуратуре Гиссара подтвердили, что Джамолиддина Мансурова допросили в рамках начатого расследования убийства в 1992 году Рахмона Сафаралиева (Ходжи Абдурахмона). Заявление в прокуратуру написал Бадриддин Сафаралиев, другой сын убитого боевиками бывшего имама, сообщил следователь Икром Мирзошарипов. По его словам, начато расследование, следователи допрашивают свидетелей и родных убитого.

Как стало известно, Бадриддин Сафаралиев в убийстве своего отца Рахмона Сафаралиева обвиняет Джамолиддина Мансурова. К убийству, по его мнению, причастны также бывший начальник уголовного розыска ОВД Гиссара Бахром Суванов, бывший замкомандира Народного фронта Лутфулло Рузиев и замначальника СИЗО ОВД Гиссара Камолиддин Бурхонов.

Рахмон Сафаралиев (Ходжи Абдурахмон) в начале 90-х годов был имамом местной мечети и работал в районном водоканале. 30 декабря 1992 года его вызвали в штаб Народного фронта Гиссарского района. «Отец пропал, а через неделю к нам домой приехал замкомандира Народного фронта Лутфулло Рузиев. Он заявил, что мы должны заплатить ему 60 тыс. рублей, после чего он разрешит забрать тело отца. Мы ему заплатили и забрали тело в сельсовете имени Мирзо Ризо», - рассказал Бадриддин.

Но Джамолиддин Мансуров отрицает причастность к убийству Ходжи Абдурахмона. В беседе он заявил, что знает о начатом расследовании убийства четвертьвековой давности. «Тогда в районе было неспокойно. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля. Но я прекрасно помню, что Рахмона Сафаралиева в штаб Народного фронта не вызывал. Это все клевета. Очень скоро выяснится, что это обвинение – ложь и тогда я подам на них в суд за клевету», - заявил Джамолиддин Мансуров.