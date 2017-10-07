«Туркменхалы» было передано в ведение Министерства текстильной промышленности
- Туркменистан, политика
- 13:37, 07 октября 2017
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав передать Государственное объединение «Türkmenhaly» в ведение Министерства текстильной промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу Министерству текстильной промышленности предписано:
разработать и в установленном порядке утвердить проект Устава производственного объединения «Türkmenhaly»;
совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.
Министерству финансов и экономики, Министерству текстильной промышленности также предписано в установленном законодательством порядке провести работу по приватизации подведомственных производственному объединению «Türkmenhaly» Марыйского предприятия первичной обработки шерсти, ковровых предприятий в Бахарлы и Эсенгулы, цехов ковровых фабрик.
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