«Туркменхалы» было передано в ведение Министерства текстильной промышленности

- Президент Туркменистана подписал Постановление, предписав передать Государственное объединение «Türkmenhaly» в ведение Министерства текстильной промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу Министерству текстильной промышленности предписано:

разработать и в установленном порядке утвердить проект Устава производственного объединения «Türkmenhaly»;

совместно с Министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет Министров предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного Постановления.

Министерству финансов и экономики, Министерству текстильной промышленности также предписано в установленном законодательством порядке провести работу по приватизации подведомственных производственному объединению «Türkmenhaly» Марыйского предприятия первичной обработки шерсти, ковровых предприятий в Бахарлы и Эсенгулы, цехов ковровых фабрик.