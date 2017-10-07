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  7 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китаянка ослепла из-за непрерывной игры на смартфоне

CA-NEWS (CA) - 21-летняя жительница города Дунгуань китайской провинции Гуандун ослепла на один глаз из-за того, что долгое время играла в игру на смартфоне, сообщает газета South China Morning Post.

Как пишет издание, 21-летняя китаянка играла целый день без остановки, что и привело к потере зрения. Врачи диагностировали у пострадавшей окклюзию артерии сетчатки в правом глазу.

«Когда мне не нужно выходить на работу, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов вечера, - рассказала девушка. - После этого я еще раз ем, немного сплю и играю до 1 часа ночи».

По данным газеты, девушке пришлось обойти не одну больницу, прежде чем врачи смогли определить причину заболевания. Лечащий доктор китаянки отметил, что такой диагноз преимущественно ставят пожилым людям. Предполагается, что слепота вызвана сильным перенапряжением глаз.

Сама пострадавшая заявила, что сожалеет, что не слушала родителей – те неоднократно предупреждали ее, что такая увлеченность может привести к негативным последствиям. На данный момент девушка находится в больнице, врачи пытаются вернуть ей зрение.

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