На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек

CA-NEWS (CA) - Свыше 230 человек заразились чумой на Мадагаскаре, 33 человека скончались от заболевания, сообщает в пятницу, 6 октября Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Согласно данным министерства здравоохранения Мадагаскара, чумой заболело 231 человек, 33 человека скончалось», - сказал он.

ВОЗ направила на Мадагаскар 1,2 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для лечения 5 тысяч заболевших и защиты еще порядка 100 тысяч человек. ВОЗ также не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения и путешествия по Мадагаскар.

В ВОЗ отмечают, что ситуация на Мадагаскаре осложняется тем, что порядка половины зарегистрированных случаев заболевания представляют один из опасных видов – легочную чуму, от которой человек умирает, если не получит лечения в течение суток.

Кроме того, легочная чума распространяется от человека к человеку через кашель, в отличие от бубонной чумы, которую разносят крысы и мухи. В тоже время, в ВОЗ подчеркивают, что чума поддается лечению, если оно предоставлено вовремя.

Информация о вспышке заболевания на острове появилась 3 октября. На острове ежегодно регистрируется до 400 случаев заражения чумой, в основном бубонной, отметили в организации. Вспышки болезни, как правило, фиксируются в сельской местности, но на этот раз очаг находится в городах.