РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек

CA-NEWS (CA) - Свыше 230 человек заразились чумой на Мадагаскаре, 33 человека скончались от заболевания, сообщает в пятницу, 6 октября Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Согласно данным министерства здравоохранения Мадагаскара, чумой заболело 231 человек, 33 человека скончалось», - сказал он.

ВОЗ направила на Мадагаскар 1,2 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для лечения 5 тысяч заболевших и защиты еще порядка 100 тысяч человек. ВОЗ также не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения и путешествия по Мадагаскар.

В ВОЗ отмечают, что ситуация на Мадагаскаре осложняется тем, что порядка половины зарегистрированных случаев заболевания представляют один из опасных видов – легочную чуму, от которой человек умирает, если не получит лечения в течение суток.

Кроме того, легочная чума распространяется от человека к человеку через кашель, в отличие от бубонной чумы, которую разносят крысы и мухи. В тоже время, в ВОЗ подчеркивают, что чума поддается лечению, если оно предоставлено вовремя.

Информация о вспышке заболевания на острове появилась 3 октября. На острове ежегодно регистрируется до 400 случаев заражения чумой, в основном бубонной, отметили в организации. Вспышки болезни, как правило, фиксируются в сельской местности, но на этот раз очаг находится в городах.

print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
kapitoshka
14:28, 08 октября 2017
Цитата: donor 13:16, 08.10.2017
Противники вакцин - где вы?
на намаз ушли
Нет аватара
donor
13:16, 08 октября 2017
Противники вакцин - где вы?
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×