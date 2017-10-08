На Мадагаскаре от чумы умерли более 30 человек

- Азия и мир, происшествия
- 12:19, 08 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - Свыше 230 человек заразились чумой на Мадагаскаре, 33 человека скончались от заболевания, сообщает в пятницу, 6 октября Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Согласно данным министерства здравоохранения Мадагаскара, чумой заболело 231 человек, 33 человека скончалось», - сказал он.
ВОЗ направила на Мадагаскар 1,2 миллионов доз вакцин, которых будет достаточно для лечения 5 тысяч заболевших и защиты еще порядка 100 тысяч человек. ВОЗ также не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения и путешествия по Мадагаскар.
В ВОЗ отмечают, что ситуация на Мадагаскаре осложняется тем, что порядка половины зарегистрированных случаев заболевания представляют один из опасных видов – легочную чуму, от которой человек умирает, если не получит лечения в течение суток.
Кроме того, легочная чума распространяется от человека к человеку через кашель, в отличие от бубонной чумы, которую разносят крысы и мухи. В тоже время, в ВОЗ подчеркивают, что чума поддается лечению, если оно предоставлено вовремя.
Информация о вспышке заболевания на острове появилась 3 октября. На острове ежегодно регистрируется до 400 случаев заражения чумой, в основном бубонной, отметили в организации. Вспышки болезни, как правило, фиксируются в сельской местности, но на этот раз очаг находится в городах.