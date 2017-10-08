Прокуратура Германии подозревает Airbus в коррупции при продаже самолетов в ряд стран, в том числе Казахстан

CA-NEWS (CA) - В Германии европейской авиастроительной компании Airbus грозит судебное разбирательство по делу о коррупции. Прокуратура Мюнхена в ближайшее время собирается предъявить авиаконцерну обвинение в даче более 100 взяток официальным лицам, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

С помощью коррупционных схем концерну удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию, отмечает далее издание и указывает, что у следователей есть информация о более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах.

Как пишет издание, речь идет о взятках на миллионы евро в сфере гражданской авиации. По информации следствия, Airbus прибегал к услугами сторонних консультантов при заключении сделок, используя так называемую систему черных касс. В связи с этим налоговые органы не знали об использовании части денежных средств концерна.

В июне гендиректор Airbus Томас Эндерс на встрече с топ-менеджерами концерна говорил: «Мы находимся в чрезвычайно серьезном положении», напоминает Der Spiegel. Обвинения в коррупции могут быть предъявлены руководству парижского офиса Airbus, который якобы принимал участие в создании сети подставных компаний вокруг Vector Aerospace.

В мюнхенской прокуратуре считают, что с помощью этих компаний осуществлялась передача взяток официальным лицам Австрии, принимавшим решение по покупке истребителей Eurofighter. Эти компании могли быть задействованы и в передаче взяток при продаже пассажирских и транспортных самолетов Airbus.

По информации издания, в центре обвинений в коррупции находится отделение Airbus в Париже. Оно участвовало в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace. В мюнхенской прокуратуре уверены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам, пишет далее Spiegel Online.

Журналисты отмечают, что глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace. И в 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству SFO. На предмет наличия фактов коррупции компания проверялась французскими и немецкими властями. Всего в злоупотреблениях следователи обвиняют 16 сотрудников концерна. Глава Airbus в этом списке не значится.

В феврале этого года прокуратура Вены возбудила уголовное дело в отношении Airbus Defence and Space (подразделение Airbus), а также европейского авиастроительного консорциума Eurofighter Jagdflugzeug. Компании подозревают в мошенничестве при заключении контракта с минобороны Австрии на поставку истребителей Eurofighter Typhoon. Общая сумма контракта составила $2 млрд, однако австрийские власти полагают, что подозреваемые скрыли реальную стоимость купленных самолетов.

В августе 2016 г. стало известно, что агентство по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании инициировало уголовное расследование в отношении Airbus по подозрению в коррупции, мошенничестве и взяточничестве. Речь шла о незаконном ведении бизнеса в Саудовской Аравии и использовании сторонних консультантов при заключении сделок. В Airbus заявляли, что концерн сотрудничает со следствием.

В декабре 2014 г. в Германии уже проводилось расследование в отношении Airbus. Тогда концерн также подозревали в коррупции при реализации проектов по обеспечению безопасности границ Саудовской Аравии и Румынии. В офисах компании проводились обыски, однако официальных обвинений тогда выдвинуто не было.