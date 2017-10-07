В Монголии для развития городов и населенных пунктов будет выделено $2 млн

- Азиатский банк развития (АБР) и Министерство строительства, градостроительства (МСГ) Монголии подписали меморандум о взаимопонимании, по которому Монголия получит безвозмездную помощь в размере 2 миллиона долларов по направлению обеспечения стабильного развития городов и населенных пунктов, сообщает Монцамэ.

Меморандум подписали государственный секретарь МСГ Монголии С.Магнайсурэн и старший экономист АБР Деклан Магий.

Для привлечения инвестиций возникают препятствия из-за отсутствия документов политики по развитию, генерального и частичного плана развития столицы и центров 21 аймака. Поэтому, эти средства будут реализованы на разработку плана по развитию среды обитания населения Монголии.

Далее в рамках программы будут определены долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные задачи стратегии развития столицы и 21 аймачных центров, а также будет разработан комплексный план в тесной увязке вопроса градостроительства с политикой относительно развития инфраструктуры, промышленности, горнодобывающей отрасли, туризма и энергетики. В дальнейшем планируется расширить рамки этого проекта, провести планирование на уровне сомонов и реализовать его в течение 10 лет.