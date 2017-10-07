РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Монголии для развития городов и населенных пунктов будет выделено $2 млн
CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и Министерство строительства, градостроительства (МСГ) Монголии подписали меморандум о взаимопонимании, по которому Монголия получит безвозмездную помощь в размере 2 миллиона долларов по направлению обеспечения стабильного развития городов и населенных пунктов, сообщает Монцамэ.

Меморандум подписали государственный секретарь МСГ Монголии С.Магнайсурэн и старший экономист АБР Деклан Магий.

Для привлечения инвестиций возникают препятствия из-за отсутствия документов политики по развитию, генерального и частичного плана развития столицы и центров 21 аймака. Поэтому, эти средства будут реализованы на разработку плана по развитию среды обитания населения Монголии.

Далее в рамках программы будут определены долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные задачи стратегии развития столицы и 21 аймачных центров, а также будет разработан комплексный план в тесной увязке вопроса градостроительства с политикой относительно развития инфраструктуры, промышленности, горнодобывающей отрасли, туризма и энергетики. В дальнейшем планируется расширить рамки этого проекта, провести планирование на уровне сомонов и реализовать его в течение 10 лет.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×